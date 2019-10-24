أحمد سليمان يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده الـ31

حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على تهنئة لـ طارق حامد، نجم دفاع الفريق؛ بمناسبة عيد ميلاده.





ونشر أحمد سليمان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة تجمعه بـ طارق حامد، وعلق على الصور قائلًا "كل سنة وأنت طيب".



ويلتقي الزمالك مع فريق جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام.



ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، و سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أندية أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبى، مازيمبى الكونغولى، فيما يقابل الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

