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رياضة

منة أحمد تخسر أمام أوليفيا بانشفورد في بطولة العالم للإسكواش

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:19 م
منة احمد بطولة العالم
منة احمد بطولة العالم لسيدات الإسكواش
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منتصر الرفاعي

ودعت المصرية منة احمد بطولة العالم لسيدات الإسكواش، من الدور الأول، بعد الخسارة أمام الأمريكية اوليفيا باتشفورد، بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

استمرت المباراة لمدة ٣١ دقيقة وخسرت منة الشوط الاول بنتيجة 11-5، و خسرت الشوط الثاني 11-6، قبل أن تخسر الشوط الثالث والأخير بنتيجة 11-5.

وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
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