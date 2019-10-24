شاهد | رد فعل مرتضى منصور عقب إهدار محمود علاء ركلة جزاء للزمالك

أهدر محمود علاء ركلة جزاء لصالح فريق الزمالك امام جينيراسيون فوت السنغالي فى الدقيقة 65 من المباراة المقامة حاليا على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



ورصدت عدسات ملعب المباراة رد فعل المستشار مرتضى منصور عقب إهدار ركلة الجزاء، وبدت عليه ملامح الصدمة والهزيمة، وبدأ في توجيه كلمات للاعبين بالاستمرار في اللعب وزيادة الأهداف.



شهدت مجريات الشوط الثاني الدفع باللاعب حازم إمام بديلا عن التونسي حمدي النقاز وكثف الفارس الأبيض هجومه على الخطوط الخلفية وأرسل عبدالله جمعة كرة من ضربة ركنية سددها محمود علاء ضعيفة خارج مرمى الحارس السنغالي.



أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لمدافع الزمالك محمود علاء بعد الاحتكاك القوي مع اللاعب السنغالي مولاى فى الدقيقة 48 وأبعد محمود علاء كرة خطيرة إلى ضربة ركنية.