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حوادث

حصاد الموجة الرعدية بالبحيرة .. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء.. وإصابة 11 شخصا في حادثي تصادم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:07 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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جمالات الدمنهوري
تسبب سوء الحالة الجوية بمحافظة البحيرة وسقوط امطار غزيرة على مدار يومين فى مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بالدلنجات أثناء قيامها بنشر الغسيل ووقوع حادثى تصادم الأول بين سيارة جامبو وأجرة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز إيتاى البارود والثانى اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون.

نتج عن الحادثين إصابة ١١ شخصا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفيى إيتاي البارود ووادى النطرون.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٣ بلاغات الاول من مركز شرطة الدلنجات ي، يفيد بمصرع "ص.س.ج"، ربة منزل أثناء قيامها بنشر الغسيل على سطح المنزل، حيث تلامست قطعة غسيل مبتلة بسلك كهربائى، مما أدى إلى صعقها ووفاتها فى الحال..وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وسيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار مما تسبب فى إصابة 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور.

وتلقت الأجهزة الأمنية البلاغ الأخير من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق مما تسبب فى إصابة " نوال محمد جمعه "٦٥ سنة حى المنيل بمحافظة القاهره باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات، و"طاهر على عبد المطلب ٤٩"سنة المنيل القاهره بجرح بفروة الراس وكدمه شديده بالصدر .

وتم نقل المصابين لمستشفيى إيتاى البارود ووادى النطرون لاتخاذ العلاج اللازم وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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