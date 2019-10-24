عبد المهدي: التظاهر والمطالبة بإسقاط الحكومة حق شرعي للعراقيين

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الدولة، إلى إصدار تراخيص للتظاهر لحمايتها، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.



وقال عبد المهدي في كلمة له: "ندعو إلى أن تكون التظاهرات مرخصة من قبل الدولة لحمايتها"، مضيفًا أن المطالبة بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة حق شرعي للعراقيين وفقا للدستور.



وأكد أن الحكومة تهدف لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، كما تعمل على تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.



وكان عبدالمهدي، عقد اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، اليوم الخميس، ناقش فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك قبل تظاهرات حاشدة متوقعة غدا الجمعة.



وقالت الحكومة إن عبدالمهدي أكد في حديثه أثناء الاجتماع، أن أولوية قوات الأمن العراقية هي حماية التظاهرات السلمية.



ودعا عبدالمهدي للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.