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منوعات

شقيقة ميجان تشن هجوما عليها.. "منافقة" لم تسأل عن أبيها في أزماته الصحية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
هجوم سامانثا على
هجوم سامانثا على ميجان ميركل
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عزة عاطف
وصفت «سامانثا ميركل» أختها غير الشقيقة دوقة ساسيكس «ميجان ميركل» بأنها "منافقة" بعد بكاء الدوقة أمام الكاميرات خلال رحلتها مع زوجها أمير بريطانيا إلى أفريقيا، حيث أعربت عن أسفها لأن الناس نادرًا ما يسألون عن حالها أو ما إذا كانت على ما يرام.

شنت سامانثا هجومًا شرسًا على أختها ميجان بعد مشاهدة الفيلم الوثائقي ITV "هاري وميجان في رحلة أفريقية" مساء الأربعاء، خلال مقابلة عاطفية قاومت فيها ميجان دموعها قائلة "لم يسأل الكثير من الناس عما إذا كنت على ما يرام، أبدًا".

تقول أخت الدوقة البالغة من العمر 54 عامًا وفقًا للدايلي ميل بأنها لا تستطيع أن تصدق أن ميجان عندها "الجرأة" على النطق بمثل هذه الكلمات فهي لم تسأل أبدًا عن والدها «توماس ميركل»، في أزماته الصحية المتعددة خلال السنوات الأخيرة.

توجه سامانثا كلامها لميجان قائلة "هل سألت أبي يومًا ما إذا كان على ما يرام خلال أي نوبة قلبية تعرض لها؟!"، ورغم انتقادات سامانثا وهجومها الدائم على أختها في الإعلام كان الشيء الوحيد الجيد الذي قالته في حقها هو عندما سُئلت عن ابن أختها "أرتشي".

حيث وصفته بالـ"محبب" وقالت بأنه يشبه هاري، مشيرة إلى أنها لم تر ابن أختها الوحيدة لأول مرة إلا من خلال الفيلم الوثائقي، حيث لم تتحدث سامانثا مباشرة مع أختها غير الشقيقة ميجان منذ أكثر من عقد من الزمان، لكنها كانت واحدة من أشد نقاد الدوقة في الإعلام منذ زواجها من الأمير هاري في مايو 2018.
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