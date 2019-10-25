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فن

فى عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى للنجمة كاتى بيرى

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
كاتى بيرى
كاتى بيرى
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم النجمة العالمية كاتى بيرى بعيد ميلادها والتى تعد إحدى النجمات اللاتى استطعن أن يحفرن أسمائهن فى فترة وجيزة بعالم الغناء فحازت على عديد من الجوائز من ضمنها أربعة مرات على جائزة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وبرغم من التاريخ الحافل للنجمة الأمريكية كاتى بيرى فإن ما حققته من نجاحات قدر يراه البعض أمرا مزهلا مقارنة بعمرها الذى يتخطى اليوم 34 عاما.

قد اجتازت بيري وهي في عمر الخامسة عشر اختبار تطوير التعليم العام، وتركت المدرسة الثانوية "دوس بوبلوس"؛ لكي تبدأ بالإلتحاق في مهنة الموسيقى والغناء، ودرست فترة في الأوبرا الإيطالية في سانتا باربارا، وجذبت طريقة بيري في الغناء انتباه مغني الروك في ناشفيل أمثال ستيف توماس وجنيفار كناب، وذهبت إلى ناشفيل لتحسين مهارتها في الكتابة.
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