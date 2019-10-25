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أخبار البلد

لأول مرة .. مطار الغردقة وشرم الشيخ يحصلان على ترخيص تشغيلي 3 سنوات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران
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نورهان خفاجي
حصل مطار شرم الشيخ والغردقة الدوليين لأول مرة على تجديد الترخيص التشغيلي لمدة ثلاثة سنوات من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى والذى يعد إنجازًا حقيقيًا للمطارين حيث أنها المرة الأولى بتاريخ المطارات الإقليمية يتم الترخيص لمدة ثلاث أعوام، مما يعكس الطفرة الكبيرة التى حدثت بمنظومة المطارات المصرية على كافة المستويات خلال الفترة الماضية.

ومنحت سلطة الطيران التراخيص للمطارين بعد استيفائهما كل متطلبات القواعد الدولية والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) والمحلية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات بسلطة الطيران المدنى المصري .

وأكد الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن تجديد ترخيص مطارى شرم الشيخ والغردقة جاء ليعكس التزام هذه المطارات بجميع المعايير الدولية ومتطلبات سلطة الطيران المدنى بما يتوافق مع التشريعات المصرية والدولية فى مجال تأمين وسلامة وجاهزية المطارات كما يعزز من مكانتها على المستوى الاقليمى والدولى .

وأشار النشار إلى أن وزارة الطيران المدنى تضع على قمة أولوياتها تنمية وتطوير ورفع كفاءة جميع المطارات المصرية مما ينعكس إيجابيا على تشجيع الإستثمارات داخل جمهورية مصر العربية .

كما وجه رئيس شركة المطارات الشكر لجميع العاملين بمطارى شرم الشيخ والغردقة على ما يبذلونه من جهد وتفانى فى أداء المهام المنوطة بهم خلال الفترة الماضية والتى أهلتهم لاجتياز مراحل الترخيص أو تجديده .
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