رسميا.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.



وتتعرض الإسكندرية والسواحل الشمالية والدلتا بدءا من اليوم، لتغير مناخي حاد عنيف لوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط، مما يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة تتعدى 15 مم وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة.



بدوره أصدر يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجنة الأزمات والكوارث والسيول بالمديرية بتعميم القرار تنفيذا لتعليمات المحافظ حرصا على أمن وسلامة الطلاب.



وأكد ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية أبنائنا الطلاب ومنشآتنا التعليمية والتواصل مع كافة مرافق المحافظة كل في نطاق إدارته .