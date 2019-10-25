الخراب لما يعمر.. قصة حي الزمالك من جزيرة للأكواخ لـ سكن للأثرياء

أحد أشهر أحياء القاهرة وأرقاها، والذي كان بمثابة قبلة للأثرياء وأصحاب الأموال، بحكم موقعه المميز، إذ يتوسط نهر النيل، إنه حي الزمالك، الذي أشتهر على مدار عقود بأنه وأهدأ أحياء القاهرة واجملها.
فمع مرور السنوات تختلف جغرافيا المكان باختلاف الظروف التاريخية، فكم من أمكنة مهمشة أصبحت معقلًا للأثرياء وعلية القوم، وهذا ما ينطبق على حي الزمالك الذي كان عبارة عن أكواخ، ثم أصبح قبلة للطبقة الأرستقراطية.
قبل عهد محمد كانت منطقة الأزبكية مكان السكن المفضل للأمراء و بكوات المماليك، والتي كان يسكن بالقرب منها في منطقة جاردن سيتي الباشوات والبكوات بحكم قربها من مقر الحكم في قصر عابدين، لذا اختار الأغنياء والأثرياء من الطبقة البرجوازية السكن في الجزيرة كانت تتوسط نهر النيل، والتي كانت تسمى تسمى جزيرة الزمالك أو الجزيرة، وأصبحت محل السكن المفضل للبرجوازية المصرية مع بدايات القرن العشرين.
فمع مرور السنوات تختلف جغرافيا المكان باختلاف الظروف التاريخية، فكم من أمكنة مهمشة أصبحت معقلًا للأثرياء وعلية القوم، وهذا ما ينطبق على حي الزمالك الذي كان عبارة عن أكواخ، ثم أصبح قبلة للطبقة الأرستقراطية.
قبل عهد محمد كانت منطقة الأزبكية مكان السكن المفضل للأمراء و بكوات المماليك، والتي كان يسكن بالقرب منها في منطقة جاردن سيتي الباشوات والبكوات بحكم قربها من مقر الحكم في قصر عابدين، لذا اختار الأغنياء والأثرياء من الطبقة البرجوازية السكن في الجزيرة كانت تتوسط نهر النيل، والتي كانت تسمى تسمى جزيرة الزمالك أو الجزيرة، وأصبحت محل السكن المفضل للبرجوازية المصرية مع بدايات القرن العشرين.
ويرجع الفضل للخديوي إسماعيل في تحول الأرستقراطيين والأثرياء للإقامة في جزيرة الزمالك، بعد أن أنشأ فيها قصر الجزيرة الذي شهد احتفالات فتح قناة السويس في نوفمبر 1869، وهو القصر الذي اشترته أسرة «لطف الله» وأصبح فندقًا باسم «عمر الخيام»، ثم أصبح أحد أكبر فنادق القاهرة هو فندق ماريوت.
وساعد على سرعة تعمير الزمالك والإقامة فيها ربطها بعدد من الكباري في عهد الخديوي إسماعيل، من بينها كوبري قصر النيل 1869، وكوبري الجلاء 1872، وزادت عملية التعمير بإنشاء كوبري بولاق أبو العلا عام 1912 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، ثم كوبري الزمالك الذي كان امتدادًا له وفتح للمرور مع كوبري بولاق في نفس العام.
وانتعشت جزيرة الزمالك بعد ذلك بإنشاء عدد من الحدائق كالاندلس والزهرية والحرية، بجانب برج القاهرة والنادي الأهلي ونادي الجزيرة الرياضي، وأقامت فيها وزارة المعارف أول حمام مغطى للسباحة، لتصبح كل تلك الأماكن وغيرها الكثير شاهدة على ما وصل إليه الرقي في هذا الحي العريق.