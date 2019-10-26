تعرف على أرقام هواتف مستشفيات محافظة المنيا وأماكنها

تنتشر بمحافظة المنيا العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصه بكافة المدن - وصدى البلد - يقدم دليلا كاملا باماكن وارقام هواتف المستشفيات خدمتا للقراء
مستشفى المنيا الجامعى
العنوان: كورنيش النيل مدينة المنيا
أرقام الهاتف:
0862342505 - 0862342502 - 0862342501 - 0862342503
الفاكس : 086-2342503
مستشفى المنيا العام
العنوان:نهاية شارع الحسنى وسط البلد مدينة المنيا
أرقام الهاتف:
0862356601 - 0862356602
الفاكس : 086-2324434
مستشفى سمالوط العام
العنوان: شارع ترعة الابراهيمية سمالوط, المنيا
أرقام الهاتف:
0867710011
الفاكس : 086-7713931
مستشفى جراحات اليوم الواحد - سمالوط
العنوان: عرب الزينة بالقرب من كوبرى الشريعى سمالوط
أرقام الهاتف:
0867714925 - 0867714926 - 0867718793
الفاكس : 086-7718792
مستشفى الراعى الصالح
العنوان: شارع التجارة سمالوط
أرقام الهاتف:
0867711712 - 0867711713 - 0867711714 - 0867711715
الفاكس : 086-7711200
مستشفى مطاى المركزى
العنوان: امتداد شارع الابراهيمية بجوار مقر الوحدة المحلية بمطاى
أرقام الهاتف:
0863926120 - 0863926503
الفاكس : 086-3926120
متشفى بنى مزار المركزى
العنوان: شارع الابراهيمية بنى مزار
أرقام الهاتف:
0867821933 - 0867821935 - 0867821932 - 0867821931
الفاكس : 086-7821935
مستشفى مغاغة العام
العنوان: شارع المدارس حى قلينى مغاغة
أرقام الهاتف:
0867550035
الفاكس : 086-7550045
مستشفى العدوة المركزى
العنوان: شارع بورسعيد العدوة
أرقام الهاتف:
0867460013
مستشفى ابو قرقاص المركزى
العنوان: شارع طلعت حرب - مدينة الفكرية ابو قرقاص
أرقام الهاتف:
0862429850 - 0862420352
الفاكس : 086-2429850
مستشفى ملوى العام
العنوان: شارع الترعة الساحلية امتداد شارع 26 يوليو ملوى
أرقام الهاتف:
0862632266 - 0862639098 - 0862641524
الفاكس : 086-2639098
مستشفى دير مواس المركزى
العنوان: شارع 26 يوليو دير مواس
أرقام الهاتف:
0862010503
الفاكس : 086-2010503
مستشفى المنيا للطب النفسى
العنوان : قرية بنى احمد امام مسجد الرحمة وسط البلد
أرقام الهاتف:
0862200416
الفاكس : 086-2200004
مركز اورام المنيا
العنوان: شارع الحرية متفرع من ش كورنيش النيل مدينة المنيا
أرقام الهاتف:
0862347831 - 0862347830 - 0862347832
الفاكس : 086-2350128
المركز الاقليمى لنقل الدم بالمنيا
العنوان: كورنيش النيل بجوار معهد الاورام كورنيش النيل مدينة المنيا
أرقام الهاتف:
0862339241 - 0862339242 - 0862339243
الفاكس : 086-2339244
مركز الزمبيلى للعيون
العنوان: كورنيش النيل بجوار معهد الاورام مدينة المنيا
أرقام الهاتف:
0862349664
الفاكس : 086-2349664
مركز العين
العنوان: 12 شارع الجيش ميدان الساعة الطابق الثانى مدينة المنيا
أرقام الهاتف:
0862344482 - 01064409106
مركز عمر ابن الخطاب الطبى التخصصى
العنوان: شارع الزخرفية ابو هلال بجوار مسجد عمر بن الخطاب مدينة المنيا
أرقام الهاتف:
0862364827 - 0862378088
مستشفى الصفوة
العنوان: شارع العاشر من رمضان بنى مزار
أرقام الهاتف:
0867825599