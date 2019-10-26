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محافظات

تعرف على أرقام هواتف مستشفيات محافظة المنيا وأماكنها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
مستشفى
مستشفى
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ايمن رياض
تنتشر بمحافظة المنيا العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصه بكافة المدن - وصدى البلد - يقدم دليلا كاملا باماكن وارقام هواتف المستشفيات خدمتا للقراء 

مستشفى المنيا الجامعى
العنوان: كورنيش النيل مدينة المنيا 
أرقام الهاتف: 
0862342505 - 0862342502 - 0862342501 - 0862342503
الفاكس : 086-2342503 

مستشفى المنيا العام
العنوان:نهاية شارع الحسنى وسط البلد مدينة المنيا 
أرقام الهاتف: 
0862356601 - 0862356602
الفاكس : 086-2324434 

مستشفى سمالوط العام
العنوان: شارع ترعة الابراهيمية سمالوط, المنيا 
أرقام الهاتف: 
0867710011
الفاكس : 086-7713931 

مستشفى جراحات اليوم الواحد - سمالوط
العنوان: عرب الزينة بالقرب من كوبرى الشريعى سمالوط
أرقام الهاتف: 
0867714925 - 0867714926 - 0867718793
الفاكس : 086-7718792 

مستشفى الراعى الصالح
العنوان: شارع التجارة سمالوط 
أرقام الهاتف: 
0867711712 - 0867711713 - 0867711714 - 0867711715
الفاكس : 086-7711200 

مستشفى مطاى المركزى
العنوان: امتداد شارع الابراهيمية بجوار مقر الوحدة المحلية بمطاى
أرقام الهاتف: 
0863926120 - 0863926503
الفاكس : 086-3926120 

متشفى بنى مزار المركزى
العنوان: شارع الابراهيمية بنى مزار 
أرقام الهاتف: 
0867821933 - 0867821935 - 0867821932 - 0867821931
الفاكس : 086-7821935 

مستشفى مغاغة العام
العنوان: شارع المدارس حى قلينى مغاغة
أرقام الهاتف: 
0867550035
الفاكس : 086-7550045 

مستشفى العدوة المركزى
العنوان: شارع بورسعيد العدوة
أرقام الهاتف: 
0867460013

مستشفى ابو قرقاص المركزى
العنوان: شارع طلعت حرب - مدينة الفكرية ابو قرقاص
أرقام الهاتف: 
0862429850 - 0862420352
الفاكس : 086-2429850 

مستشفى ملوى العام
العنوان: شارع الترعة الساحلية امتداد شارع 26 يوليو ملوى
أرقام الهاتف: 
0862632266 - 0862639098 - 0862641524
الفاكس : 086-2639098 

مستشفى دير مواس المركزى
العنوان: شارع 26 يوليو دير مواس
أرقام الهاتف: 
0862010503
الفاكس : 086-2010503 

مستشفى المنيا للطب النفسى
العنوان : قرية بنى احمد امام مسجد الرحمة وسط البلد 
أرقام الهاتف: 
0862200416
الفاكس : 086-2200004 

مركز اورام المنيا
العنوان: شارع الحرية متفرع من ش كورنيش النيل مدينة المنيا 
أرقام الهاتف: 
0862347831 - 0862347830 - 0862347832
الفاكس : 086-2350128 

المركز الاقليمى لنقل الدم بالمنيا
العنوان: كورنيش النيل بجوار معهد الاورام كورنيش النيل مدينة المنيا 
أرقام الهاتف: 
0862339241 - 0862339242 - 0862339243
الفاكس : 086-2339244 

مركز الزمبيلى للعيون
العنوان: كورنيش النيل بجوار معهد الاورام مدينة المنيا 
أرقام الهاتف: 
0862349664
الفاكس : 086-2349664 

مركز العين
العنوان: 12 شارع الجيش ميدان الساعة الطابق الثانى مدينة المنيا 
أرقام الهاتف: 
0862344482 - 01064409106

مركز عمر ابن الخطاب الطبى التخصصى
العنوان: شارع الزخرفية ابو هلال بجوار مسجد عمر بن الخطاب مدينة المنيا
أرقام الهاتف: 
0862364827 - 0862378088

مستشفى الصفوة
العنوان: شارع العاشر من رمضان بنى مزار
أرقام الهاتف: 
0867825599
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