شاهد.. نادين الراسى تقطع الطريق فى مظاهرات لبنان

ظهرت نادين الراسى خلال مشاركتها فى مظاهرات لبنان مستلقية على الارض وتقطع الطريق على المارة منادية بضرورة استمرار المظاهرة ودعت المتظاهرين لقيام بنفس فعلتها.وظهرت نادين الراسى خلال الفيديو الذى تم تداوله عبر موقع الواصل الاجتماعى انستجرام وهى مستلقيه على الارض وتنادى المتظاهرين بالانضمام اليها وهو ما تسبب فى شلل مرورى.يذكر ان نادين الراسى شاركت من اليوم الاول فى مظاهرات لبنان حتى قامت باشعال النار فى إحدى إطارات السيارات وهو الامر الذى نال اعجاب الشعب اللبنانى الذى تحمس معها للمشاركة فيما تفعله.