لكل اسم حكاية.. الشناوية ببني سويف رائدة صناعة السجاد والكليم

الشناوية هي احدي القري القديمة التابعة لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، قبل ان يتم تغيير اسمها ناصر ( ناصر شرق ) قدمت خلال العقود الماضية العشرات بل المئات من الشخصيات التي ساهمت واثرت في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر .



تضم العديد من الصناعات أهمها صناعة السجاد والكليم والذي كان يتم تصديره لأوروبا وللخارج وصناعة الطوب الطفلي وهما من الصناعات النادر وجودهما في اي مكان اخر داخل محافظة بني سويف .



كما تضم الشناوية العديد من الأيدي العاملة والماهرة في صناعات اخري كثيرة وتضم الشناوية الكثير من العائلات العربية الاصيلة منها عائلات " الجبالي ، عائلة اولاد علي والتي تسمي حاليا عائلة منصور ، عائلة النواصرة ، عائلة الفوايدة ، عائلة الجندي ، عائلة الخلايفة ، عائلة هديب ، عائلة رحمي او الشراخوة ، عائلة الكشاكي ، عائلة الهلباوي ، عائلة صميدة ، عائلة السنوسي - عائلة معمر ، عائلة ابو زيد " وغيرهم من العائلات العريقة التي لايتسع المجال لذكرها .



ومن أعلام الشناوية الكاتب والمؤرخ الإسلامي المرحوم محمد أبو الخير ومن من أهم مؤلفاته "القضاء في الإسلام "



المؤلف والكاتب الروائي ممثل من مواليد 1926 وحفظ القرآن الكريم فى الحادية عشر من عمره وتخرج في مدرسة المعلمين ببني سويف" ومن أهم أعمال الكاتب الروائي مسلسلات: "ابن القاسم، وأميرة السند، وملكة على عرش الأمواج، وزغاريد في غرفة الأحزان، وأصيلة، ورفاعه الطهطاوى، والمرأة فى الإسلام، وبين الازهر والأزبكية ، الى جانب مسلسل القضاء في الإسلام وهو أطول مسلسل في تاريخ الدراما العربية توفي اليوم الجمعة 10 ابريل عام 2015 عن89 عاما"



وكلك اللواء عبد التواب هديب ( أحد الضباط الأحرار وزميل عبد الناصر في الفالوجة عين محافظ للإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية ) ، اللواء عبد العزيز فراج ، اللواء فوزي عبد العظيم فايد ، اسامه عبدالله محمد علي النحاس زعيم حزب الوفد(من مواليد الشناويه) احمد مصطفى محمد زيدان وزير المعارف سنه 1950 (من مواليد الشناوي) محمد تمام الشخيبي أحمد علي سيد موسي ، شهيد عبد الكريم عبد الحميد حسين موسي ، والحائز علي أول الدفعة بالملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية، علي عويس الجبالي .



واللواء نائب الأحكام العسكرية محمد نادي أحمد موسى المدعي العام العسكري ، وأحمد مدحت علي سيد موسى ،أول رئيس مجلس مدينة لبوش في نظام الإدارة المحلية ووكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا ، والمرحوم سيد أحمد موسى المربي ومدير التعليم الزراعي ببني سويف ، والمرحوم حسين عادل موسى المدير العام بشركة عمر أفندي سابقًا.، الشيخ رمضان احمد عزام ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الدكتور ياسر سيد البدوي عبد اللطيف ، أستاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية والحائز علي العديد من الجوائز العالمية في التصميم ومن اهم اعماله مركز التجارة العالمي بجدة وقصر الأمير الوليد بن طلال وقصر الامير سلطان ولي عهد السعودية وغيرهم من العلماء والأدباء .



