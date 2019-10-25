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محافظات

إحالة مسئولين للتحقيق ..الأمطار تطيح برئيس مدينة أبو حماد بالشرقية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:03 م
الأمطار تطيح برئيس
الأمطار تطيح برئيس مدينة أبوحماد بالشرقية
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محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إقالة "السيد حمدي نصر" رئيس مركز ومدينة أبو حماد وعودته للديوان العام وتعيين الدكتور "جلال عبد الكريم" رئيس مركز ومدينة ديرب نجم خلفًا له.

كما قرر المحافظ احالة نائب رئيس المركز ومسؤلي النظافة للشؤن القانونية والتحقيق معهم للتقاعس في أداء أعمالهم .

جاء ذلك أثناء المرور المفاجئ لمحافظ الشرقية صباح اليوم لمركز ومدينة أبو حماد لمتابعة جاهزية مركز المدينة للتصدي لموجة الطقس المتقلب والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية منذ أربعة أيام، والتي تستمر لفترة لاحقة ومتابعة كيفية التخلص من آثار الأمطار. 

وأثناء مرور المحافظ تلاحظ له عدم تواجد رئيس المركز في مكانه وغلق مبنى رئاسة المركز والمدينة وخلوه من الموظفين بالرغم من إعلان محافظ الشرقية لحالة الطوارئ والتنبيه والتشديد بالتواجد والمتابعة المستمرة على مدار الساعة كما تلاحظ للمحافظ السوء والتدني في مستويأعمال النظافة في جميع أنحاء المركز وظهور تراكمات و تكدسات للقمامة علي الطرق الرئيسية وبالشوارع الجانبية وعدم تفعيل غرفه العمليات الفرعية لمتابعة الأمطار وتلقي الشكاوى .

شدد المحافظ علي جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر أيام الاجازات والعطلات الرسميه وكذلك ايام الجمعة وأنه لن يقبل أي عذر للتأخير في تقديم الخدمات وانجاز المهام والتكليفات.

أكد المحافظ أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله مما يؤدي إلى التقصير في تقديم الخدمات الواجبة للمواطنين وانه لن يترك مسؤل في مكانه غير قادر علي تنفيذ التعليمات وأداء مهامه وواجباته بمنتهي الامانه الإخلاص، مشيرا إلى أن التواجد الميداني ومتابعة الخدمات والمشروعات وحل المشكلات وتذليل العقبات أهم معايير قياس أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء.
إحالة مسئولين للتحقيق ..الأمطار تطيح برئيس مدينة أبو حماد بالشرقية
إحالة مسئولين للتحقيق ..الأمطار تطيح برئيس مدينة أبو حماد بالشرقية
إحالة مسئولين للتحقيق ..الأمطار تطيح برئيس مدينة أبو حماد بالشرقية
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