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حوادث

آلي وإسرائيلى.. الأمن العام يضبط 25 سلاحا فى ساحل سليم بأسيوط

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:37 م
المتهمين والأسلحة
المتهمين والأسلحة المضبوطة
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مصطفى الرماح
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية حملة أمنية مكبرة لاستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية بنطاق أمن أسيوط.

تم توجيه الحملة التى استهدفت دائرة مركز ساحل سليم أمن أسيوط بمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن.

أسفرت جهودها عن ضبط 25قطعة سلاح نارى (15بندقية آلية 3 بنادق إسرائيلى، 7 بنادق خرطوش) بحوزة 25 متهما وضُبط 4 كجم من نبات البانجو المخدر "دون متهم" وتنفيذ 5 أحكام جنايات بإجمالى 5 متهمين.

وذلك استمرارًا لتوجيه الضربات الأمنية الناجحة ضد مروجي الأسلحة النارية بدون ترخيص وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والقيام بحملة مكبرة.
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