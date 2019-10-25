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تعليم

تعطيل الدراسة غدا السبت بالمعاهد الأزهرية في أربع محافظات بسبب الأحوال الجوية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:44 م
قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن تعطيل الدراسة غدا السبت بأربع محافظات وهي: الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ.

وقال خليل لصدي البلد، إن تعطيل الدراسة جاء تبعا لما قررته هذه المحافظات من تعطيل الدراسة بالمدارس الموجودة بها وبالتالي تنفذ المعاهد الأزهرية هذا القرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن العمل مستمر للجهاز الإداري والتعطيل يشمل الطلاب فقط.

ونوه بأن العمل عاد لطبيعته مرة أخرى في معاهد القاهرة الكبرى، بعد تعطيل الدراسة بها الأربعاء الماضي بسبب الأمطار.
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