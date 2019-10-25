تأجيل الدراسة غدا في دمياط لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تأجيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة التى تعمل يوم السبت نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



ووجهت محافظ دمياط تعليماتها الى السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ ذلك القرار، حرصًا على سلامة الطلاب وذلك بعد متابعة ما ورد بخرائط التنبؤ بحالة الطقس بتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ على كافة الأنحاء، على أن يتم استئناف الدراسة يوم الأحد بجميع المدارس.