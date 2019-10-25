بـ ملابس رياضية .. رامى صبرى يؤدي التمارين داخل الجيم

نشر الفنان رامى صبرى، صورة جديدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فى "الجيم".وظهر رامى صبرى داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات البدنية ويستعرض لياقته البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.وتعاون رامي صبري، في ألبومه الاخير مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهما.