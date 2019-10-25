Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ ملابس رياضية .. رامى صبرى يؤدي التمارين داخل الجيم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:28 م
رامى صبرى
رامى صبرى
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان رامى صبرى، صورة جديدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فى "الجيم".

وظهر رامى صبرى داخل الجيم أثناء خضوعه للتدريبات البدنية ويستعرض لياقته البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

وتعاون رامي صبري، في ألبومه الاخير مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهما.
View this post on Instagram

#Gym 💪

A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on

بـ ملابس رياضية .. رامى صبرى يؤدي التمارين داخل الجيم
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد عواد حارس الزمالك

أحمد مكي يكشف دعاء كان يردده والده قبل وفاته .. فيديو

مهزأة.. رضوى الشربينى تسب فتاة بسبب مقطع فيديو.. شاهد

معركة وشيكة.. تشكيلات من الجيش السوري تتقدم باتجاه الحدود التركية

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

هذا العمل يجعل الله أقرب ما يكون إليك ويفرح بك أعظم فرح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان