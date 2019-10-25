سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل تجديد تعاقد رباعي فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، أحمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان.



وأكد سيد عبدالحفيظ انه وإدارة النادي الأهلي لم يتحدثوا عن تجديد تعاقد الرباعي في الوقت الحالي، مؤكدا ان تاريخ الرباعي كبير داخل القلعة الحمراء يجعلهم محل تقدير من جانب الجميع.



وتابع: "حسام عاشور حصل على كافة البطولات التي فاز بها الأهلي منذ 2005 وحتى الآن، وله دور في جزء كبير من تاريخ الأهلي الأفريقي بالكامل."



وأضاف: "وليد سليمان قام بدور رائع معنا في الفترة الماضية، ولعب فترة طويلة وهو مصاب في الركبة ورفض إجراء الجراحة لحين الانتهاء من بطولة أفريقيا."



وأردف: "التجديد لكل لاعب داخل الأهلي يتم بناء على عنصرين، الأول جزء فني يخص الجهاز الفني، والثاني يخص إدارة النادي، ولم يتم الحديث عن أي من الأمرين حتى الآن."