Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:58 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل تجديد تعاقد رباعي فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، أحمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان.

وأكد سيد عبدالحفيظ انه وإدارة النادي الأهلي لم يتحدثوا عن تجديد تعاقد الرباعي في الوقت الحالي، مؤكدا ان تاريخ الرباعي كبير داخل القلعة الحمراء يجعلهم محل تقدير من جانب الجميع.

وتابع: "حسام عاشور حصل على كافة البطولات التي فاز بها الأهلي منذ 2005 وحتى الآن، وله دور في جزء كبير من تاريخ الأهلي الأفريقي بالكامل."

وأضاف: "وليد سليمان قام بدور رائع معنا في الفترة الماضية، ولعب فترة طويلة وهو مصاب في الركبة ورفض إجراء الجراحة لحين الانتهاء من بطولة أفريقيا."

وأردف: "التجديد لكل لاعب داخل الأهلي يتم بناء على عنصرين، الأول جزء فني يخص الجهاز الفني، والثاني يخص إدارة النادي، ولم يتم الحديث عن أي من الأمرين حتى الآن."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالحفيظ وسمير عدلي يستقبلان بعثة النادي الأهلي في غينيا الاستوائية

مؤمن زكريا: سأعود أقوى من الأول وسأختم حياتى فى الأهلى.. وهؤلاء يطمئنون علي لحظة بلحظة.. فيديو

على رأسهم نجوم الفريق.. رئيس الأهلي يقطع الطريق على مخطط الإطاحة بالكبار

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة شكوته من فايلر إلى الخطيب.. فيديو

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

3 معلومات نادرة عن السيدة رقية بنت الرسول.. فيديو

الأرصاد تكشف سبب التقلبات الجوية.. فيديو

مى كساب تضع مولودها الثالث نوح .. صور

عهد النار.. إعصار مداري نادر شرق المتوسط يهب بعد صلاة يهودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

معجزة.. مسنة سبعينية تعود للحياة قبل لحظات من حرق جثتها