بـ جاكيت وزي كاجوال.. محافظ كفر الشيخ يتفقد شفط مياه الأمطار من الشوارع

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عددًا من شوارع مدينة كفر الشيخ، مرتديًا جاكيت شتوي، وزي "جاكوال"؛ لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة جراء تعرضها لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.



رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى الدفع بسيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بمساعدة الحماية المدنية، لكسح وشفط مياه الأمطار بمراكز وقرى المحافظة والشوارع والميادين الحيوية مع انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة وسحب أي تجمعات مياه وإزالة مخلفات الأمطار فورًا.



وشدّد المحافظ عدم مغادرة المسئولين الشوارع قبل الانتهاء من إزالة أي آثار للأمطار لعدم التأثير على الحركة المرورية للمارة والمركبات ومواجهة التغيرات المناخية والسيول المحتملة، طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري والموارد المائية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ.

