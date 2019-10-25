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رياضة

النصر السعودى يتعرض لأزمة قبل لقاء القمة مع الهلال

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:25 م
النصر والهلال
النصر والهلال
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عمر سلامة
يستعد فريق الكرة بنادي النصر السعودى، لقمة نارية مع الهلال، مساء الأحد المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت تقارير عن تأكد غياب النيجيري أحمد موسى، بنسبة كبيرة عن مباراة الديربي، رغم دخول اللاعب في برنامج تقوية العضلات، بعد تعافيه من الإصابة.

وفي هذا السياق، يعاني عبد الفتاح آدم من تمزق، ويخوض برنامجًا علاجيًا على فترتين في العيادة وداخل النادي، في حين دخل اللاعب في آخر مراحل العلاج، بالبدء في الجري، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

في المقابل، تأكدت جاهزية عبد الرزاق حمد الله للمشاركة في مباراة الديربي، ليظل القرار النهائي في يد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب العام، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز السادس، برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.
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