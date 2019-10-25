Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضحايا نوة الأمطار الرعدية بالبحيرة.. مصرع ربة منزل وشابين صعقا بالكهرباء

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:30 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة فى مصرع ٣ أشخاص صعقا بالكهرباء حيث لقيت ربة منزل بمركز الدلنجات مصرعها أثناء قيامها بنشر الغسيل وفى قرية حفص بدائرة مركز حوش عيسى لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بداخل منزله.

كما لقى طالب ثانوي مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء مروره بأحد شوارع قرية أريمون بدائرة مركز المحمودية حيث تلامس بأحد الأعمدة الكهربائية التى بها ماس كهربائي بسبب مياه الأمطار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٣بلاغات الأول من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بمصرع "لطفى ع ا"، 37 سنة، صعقا بالكهرباء داخل المنزل بقرية حفص 19 وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة المحمودية يفيد بمصرع شخص "إ. م. ز"، 17 سنة، طالب بالثانوية العامة، ومقيم قرية أريمون بدائرة المركز، صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد الشوارع، وملامسته لأحد أعمدة الإنارة التى بها ماس كهربائي بسبب مياه الأمطار وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت أمس بلاغا من من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بمصرع "ص.س.ج"، ربة منزل أثناء قيامها بنشر الغسيل على سطح المنزل، حيث تلامست قطعة غسيل مبتلة بسلك كهربائى، مما أدى إلى صعقها ووفاتها فى الحال..وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم عروسان وطفلة.. 7 ضحايا في اليوم الأول من موجة الأمطار الرعدية

10 جثث | ضحايا الأمطار فى مصر | مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح

حصاد الموجة الرعدية بالبحيرة .. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء.. وإصابة 11 شخصا في حادثي تصادم

ضحايا الأمطار فى المحافظات.. مصرع 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.. انهيار عقارات بالإسكندرية والغربية والدقهلية وحوادث تصادم بالبحيرة

ترشيحاتنا

ليستر سيتي يمطر شباك ساوثهامبتون بـ 9 أهداف في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتناشد بإلغاء الدراسة بها

رسميا.. النجم الساحلي يحدد موعد مباراته مع الأهلي

لن تتوقع .. 10 فوائد لـ القلقاس تجعلك تستغنى عن الأدوية

اغلقوا النوافذ.. تحذير هام من هاني الناظر

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد