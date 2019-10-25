ضحايا نوة الأمطار الرعدية بالبحيرة.. مصرع ربة منزل وشابين صعقا بالكهرباء

تسبب سوء الأحوال الجوية بالبحيرة فى مصرع ٣ أشخاص صعقا بالكهرباء حيث لقيت ربة منزل بمركز الدلنجات مصرعها أثناء قيامها بنشر الغسيل وفى قرية حفص بدائرة مركز حوش عيسى لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بداخل منزله.



كما لقى طالب ثانوي مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء مروره بأحد شوارع قرية أريمون بدائرة مركز المحمودية حيث تلامس بأحد الأعمدة الكهربائية التى بها ماس كهربائي بسبب مياه الأمطار.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٣بلاغات الأول من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بمصرع "لطفى ع ا"، 37 سنة، صعقا بالكهرباء داخل المنزل بقرية حفص 19 وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.



وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة المحمودية يفيد بمصرع شخص "إ. م. ز"، 17 سنة، طالب بالثانوية العامة، ومقيم قرية أريمون بدائرة المركز، صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد الشوارع، وملامسته لأحد أعمدة الإنارة التى بها ماس كهربائي بسبب مياه الأمطار وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت أمس بلاغا من من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بمصرع "ص.س.ج"، ربة منزل أثناء قيامها بنشر الغسيل على سطح المنزل، حيث تلامست قطعة غسيل مبتلة بسلك كهربائى، مما أدى إلى صعقها ووفاتها فى الحال..وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.