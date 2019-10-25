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رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الجزيرة في الدوري

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، على فريق الجزيرة بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وواصل الفريق تحقيق الفوز المتتالي في الدوري بدون هزائم للمرة الخامسة،.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25- 9، 25-21، 25-18.‏

وأعرب حمدي الصافي المدير الفني عن سعادته بالفوز في المباراة، في ظل الظروف التي يمر بيها الفريق من إصابات ومباريات متتالية في بداية الموسم.

ويلتقي سيدات الأهلي مع فريق الصيد يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة السادسة، على صالة الشهداء، ضمن منافسات الدوري.

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