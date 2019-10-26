الصيادلة: بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية تدخل سافر في حقوقنا.. قمة الخلط والاستهتار بحق أصحاب المهنة.. ونرفض قرار إنشاء برنامج دراسي بـ جامعة المنصورة

صيادلة القاهرة: بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية قمة الاستهتار

صيادلة الدقهلية: بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية تدخل سافر في حقوق المهنة

نقابة الصيادلة ترفض إنشاء برنامج دراسي بـ طب بيطرى المنصورة لتدخله في اختصاصها





وجه نقابة الصيادلة مذكرة لكل من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات لرفض قرار إنشاء برنامج دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة لإعداد خريجين بمسمى (حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية).









وقال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إنه بمجرد العلم بوجود برنامج دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة يمنح الدارسين فيه شهادة بمسمى "بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية"، تم إرسال مكاتبات إلى رئيس جامعة المنصورة والدكتور عميدة صيدلة المنصورة للاعتراض على هذا البرنامج.





وأكد شمعة، لـ"صدي البلد" أن الحاصل على هذا المؤهل يتداخل في مجال عمل الصيدلة بمجرد حصوله عليه، مضيفا أنه تم التواصل مع النقابة العامة للصيادلة والتنسيق معها لحظة بلحظة لاتخاذ التدابير القانونية والإجرائية ضد هذا البرنامج.





وأشار نقيب صيادلة الدقهلية، إلى أن هذا المسمى فقط يعد تدخلا سافرا في حقوق مهنة الصيدلة وتعديا واضحا على الحدود الفاصلة بين مهنتي الصيدلة والطب البيطري.





قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن عمل برنامج دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة يمنح الدارسين فيه شهادة بمسمى بكالوريوس العلوم البيطرية وتميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، قمة الخلط والاستهتار، مضيفا أن تعريفات الصيدلة وحدود عملها على مستوى العالم معلومة للجميع.





وأكد الشيخ، لـ"صدي البلد" أن تدريس بعض مواد الصيدلة بكليات أخرى ينال من قيمة مصر أولا وسمعتها بين الدول؛ لأن كل مجال له دوره فلا يجب أن يتدخل الصيدلي في عمل الأطباء بالمثل ممنوع منعا باتا تدخل غير الصيادلة في صميم عمل الصيادلة حفاظا على صحة الجميع.





وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أن البرنامج الدراسي تعدي صارخ على التعليم الصيدلي وكليات الصيدلة وهو مخالف لكافة القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الصيدلة (27 لسنة 1955) وممارسة مهنة الطب البيطري (416 لسنة 1954) وقانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972)، وهو كذلك تعدي على مهنة الصيدلة التي يحميها قانون إنشاء النقابة رقم (47 لسنة 1969).