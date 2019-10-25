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فن

بحضور الوزراء ونجوم الفن.. عمر خيرت يشعل حفل العاصمة الإدارية.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:10 م
عمر خيرت
عمر خيرت
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محمد بدران - عمرو سيد
أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا احتضنته قاعة الاحتفالات بمنتجع "الماسة كابيتال" في العاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة مرور عامين علي افتتاحه بحضور الفنان خالد زكي، والفنانة فيفي عبده، ود. هالة زايد وزيرة الصحة، ود. خالد العناني وزير الآثار، ود. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود. جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق، بالإضافة إلى عدد من رجال السياسة والشخصيات العامة.

وقدم "خيرت" خلال الحفل باقة من أجمل أعماله المميزة، منها: 'إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، البخيل وأنا، عارفة، فيها حاجة حلوة، مافيا، غوايش، وغنت معه الفنانة لطيفة أغنية أنت أكيد المصري"، وغيرها من الأعمال التي يعشقها الجمهور.

يذكر أن الاحتفال بعيد ميلاد الماسة كابيتال الثاني، تضمن مهرجانا فنيا وترفيهيا بالإضافة إلى العديد من الفقرات الغنائية، ويستمر حتى غدًا السبت ٢٦ أكتوبر الجاري.
بحضور الوزراء ونجوم الفن.. عمر خيرت يشعل حفل العاصمة الإدارية.. صور
بحضور الوزراء ونجوم الفن.. عمر خيرت يشعل حفل العاصمة الإدارية.. صور
بحضور الوزراء ونجوم الفن.. عمر خيرت يشعل حفل العاصمة الإدارية.. صور
بحضور الوزراء ونجوم الفن.. عمر خيرت يشعل حفل العاصمة الإدارية.. صور
بحضور الوزراء ونجوم الفن.. عمر خيرت يشعل حفل العاصمة الإدارية.. صور
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