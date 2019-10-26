رضا شحاتة: أحمد فتحي يمتلك كافة مقومات قائد منتخب مصر .. فيديو

قال رضا شحاتة، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي يمتلك كافة مقومات القائد في المنتخب الوطني لكرة القدم.



وأضاف شحاتة، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرناج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن معيار الأقدمية في مصر في المنتخب هي الأصح، ولا يصح سحب الشارة من أحمد فتحي لصالح محمد صلاح.



وكشف رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، أيضا أن القيادة ليست موجودة في العناصر القديمة، وهو ما يتحدث عنه فيما بعض موضحا أن أحمد فتحي لا يختلف أحد عليه كلاعب مميز.



وأكد رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة أن أحمد فتحي مؤهل لأن يكون قائد منتخب الفراعنة.