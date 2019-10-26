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رياضة

4 مباريات وهدف.. ماذا قدم كهربا في رحلة احترافه للانضمام لمنتخب مصر؟

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:47 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
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محمد رشاد
عاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي أفيش البرتغالي الى صفوف منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري بعد غياب طويل دام 16 شهرا، منذ مباراة السعودية في مونديال روسيا، يوم 25 يونيو 2018.

استدعاء كهربا لتمثيل منتخب مصر خلال الفترة الحالية أثار دهشة الجميع فى ظل الأزمة التى يعيشها اللاعب، بسبب مغادرته للزمالك دون إذن النادي، الذي تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي "فيفا" مطالبا بإيقافه.

لكن فى البداية يجب ان نوضح ماذا قدم كهربا للفراعنة للانضمام إلى منتخب مصر فى فترة حرجة؟

كهربا صاحب الـ25 عاما خاض 4 مباريات مع أفيش هذا الموسم في الدوري البرتغالي، بواقع 120 دقيقة، ظهر فيهم أساسيا مرة واحدة، ودخل بديلا 3 مرات، وسجل هدفا واحدا، ولم يصنع أي هدف.

ويمتلك كهربا إجمالا 25 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل فيها 3 أهداف ، كان الظهور الدولي الأول لـ كهربا يرجع إلى 10 سبتمبر 2013 يوم دخوله بديلا في الفوز 4-2 على غينيا في تصفيات كأس العالم تحت قيادة بوب برادلي.

لكن ومنذ الهزيمة 2-1 أمام السعودية في كأس العالم 2018، لم يظهر كهربا بقميص منتخب مصر أي لفترة 18 شهرا كاملة ، وذلك في 12 مباراة تحت قيادة خافيير أجيري ، وبعد 488 يوما من ظهوره الدولي الأخير على أرض روسيا، نال كهربا الاستدعاء بواسطة حسام البدري.

بديل تريزيجيه

ومن الواضح أن استدعاء كهربا، سببه الرئيسي إيجاد بديل مناسب لمحمود حسن تريزيجيه، جناح أيسر أستون فيلا، في ظل انشغال نجم الأهلي رمضان صبحي، الذي يلعب في نفس المركز، مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي ستقام الشهر المقبل والمؤهلة للأولمبياد.

ويمتلك كهربا السرعة والقدرة على إزعاج دفاعات المنافسين، من الطرف الأيسر، بجانب إجادته دور المهاجم المتأخر أيضا، ومشاركته من قبل في مركز رأس الحربة.

جدل في الوسط الرياضي

لكن عودة كهربا أثارت الجدل، لانضمامه حاليا للمنتخب بعكس الفترة السابقة، التي لم يلتحق فيها بالفراعنة، رغم أنه كان متألقًا حينها مع الزمالك.

إلا أن هاني رمزي، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، قال من قبل في تصريحات تليفزيونية، إن انفعالات اللاعب وعصبيته كانت وراء عدم انضمامه، في عهد المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ومن جانبها، اتهمت بعض جماهير الزمالك البدري بمساندة كهربا، قبل انتقاله المحتمل للأهلي.
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