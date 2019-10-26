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رياضة

عاد من جديد.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي ويوجه رسالة مهمة للخطيب.. تفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:39 ص
تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
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محمد رشاد
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، دعمه للنادي الأهلي من جديد.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لا أحد يُزايد علي، ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي ، اختلفت معهم واتشتمت أمي من قِلة، وهذا ما حز في صدري وجرحني كثيرا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب".

وتابع: "عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا، وعندما مرض دعوت له بالشفاء، هذه أخلاق العرب وهكذا تربينا".

وأردف: "أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن اسمح باستخدام اسمي في الإساءة له!! أو التقليل منه!!، وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان".

واختتم رئيس هيئة الترفيه السعودية منشورة، قائلًا: "أتمنى أن تفهم الرسالة جيدا.. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".
عاد من جديد.. تركي آل الشيخ يفتح صفحة جديدة مع الأهلي ويوجه رسالة مهمة للخطيب.. تفاصيل
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