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منوعات

السر وراء الموت المفاجئ بالسجائر الإلكترونية.. تقرير جديد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
vaping
vaping
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كان من المفترض أن تكون السجائر الإلكترونية بمثابة رادع صحي وآمن للمدخنين بشراهة لكي تساعدهم على التوقف، لكنها مؤخرًا أثبتت أنها قاتلة أكثر ألف مرة من السيجارة العادية.

تحتوي كل سيجارة تباع في جميع أنحاء العالم على النيكوتين والبروبيلين جليكول والجلسرين النباتي، يقوم الجهاز بشحن السائل "النكهة" في كثير من الأحيان إلى بخار يتم استنشاقه، ينظف الرئتان من أول أكسيد الكربون والقطران.

وقد كان هذا أحد الأسباب التي دفعت الصحة العامة في إنجلترا لوصف الأبخرة بأنها أكثر أمانًا بنسبة 95 في المائة من التدخين، فدخان التبغ الذي يقتل 8 ملايين كل عام على مستوى العالم وفقًا لصحيفة ذا فيس.

وقوع حالات وفاة بسبب السجائر الإلكترونية
لكن الصدمة كانت في أواخر الصيف عندما وقعت أول وفاة بسبب السجائر الإلكترونية (vape)، فقد أعلنت السلطات الصحية الأمريكية على الفور أنها تحقق في 193 حالة غامضة من أمراض الرئة الحادة في 22 ولاية.

تختلف الأعراض من السعال وآلام في الصدر، والحمى والقيء وفقدان الوزن، دون وجود علامات ثابتة للعدوى، والشيء الوحيد الذي كان مشتركًا بين حالات الوفاة الـ 193 هو Vaping.

السر في مواد كيميائية خطيرة
يقول الدكتور «توماس إيزنبرج» المدير المشارك لمركز دراسات منتجات التبغ " رئتي الإنسان تهدفان لشئ واحد وهو لتوصيل الأكسجين إلى الدم، لذا عندما تتحدى ذلك بشيء ليس بالهواء، فإنها تكافح وتجاهد من أجل العمل بطريقة طبيعية. "

على الرغم من أن كل حالة وفاة بالسجائر الإلكترونية غير معروف سببها بالضبط ومع ذلك، فالمادة المشكوك فيها هي "رباعي هيدروكنابينول ( THC )"، وهي مادة كيميائية عالية التأثير في الماريجوانا، يتم دمجها في السائل المستخدم لكي تعطي تأثيرًا جيدًا، أو يمكن باستخدام عامل سماكة يسمى مستخلص فيتامين E.
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