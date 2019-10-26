كيفية الصيام لأفراد طاقم الطائرة

حكم صوم كابتن الطائرة.. وكيفية الصلاة فيها





حكم صوم المسافر





حكم الإفطار لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله





حكم الصلاة والصوم لمن يعمل فى مجال الطيران









كيفية الصلاة في الطائرة حال السفر





"ما حكم الصيام مع أفراد طاقم الطائرة مع مراعاة فروق التوقيت؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى وردت إليه عبر موقع "يوتيوب".وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، قائلًا: "الأصل فى ذلك أنهم إذا كانوا يرون الشمس فلا إفطار لهم حتى تغيب، فإن شق عليهم الأمر فى ذلك لأن المدة طويلة جدا فى طيرانهم ففى هذه الحالة يختار أقرب توقيت وهو توقيت أهل مكة المكرمة فيبدوأ من فجر أهل مكة ثم يحسبوا عدد الساعات".كما أكد الداعية الشيخ وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، أنه لا يجوز لكابتن الطائرة الصوم.وقال وسيم يوسف إن قائد الطائرة حتى وإن كان يقوى على الصوم فلا يجوز له الصيام لأن هذا الأمر ليس متعلقا به فقط وإنما متعلق بأرواح الناس الذين هم معه، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إنه ليس من البر أن يصوم الإنسان بالسفر حتى وإن كان منفردا".وأضاف أنه لا يحق لكابتن الطائرة أن يصوم لأن هذا الصيام قد يسبب له دورانا ودوخة فيترتب عليه أرواح الناس الذين معه، فنهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الصيام فى السفر وهو يتعلق بذاته، فلا يحق لقائد الطائرة الصوم.أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن المسافر لا يجب عليه الصوم أداءً، بل يجوز له أن يصوم في السفر، ويجوز أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها إذا انتهى سفره.وقالت اللجنة، في معرض ردها على سؤال: "سأسافر في رحلة عمل إلى إسبانيا لمدة 3 أيام هل أصوم أو أفطر؟ وإذا أفطرت هل أصوم بدلا من تلك الأيام بعد رمضان أو عليّ كفارة؟"، إن العلماء اختلفوا في أيهما أفضل للمسافر الفطر أم الصيام، لذا إن كان على المسافر مشقة في الصوم فإن الفطر أفضل، وإن لم تكن هناك مشقة فالصوم أفضل.وعليه فإن السائل يجوز له الفطر في الأيام المذكورة وعليه قضاؤها بعد ذلك ولا كفارة عليه.ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟".وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية.وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا.واستشهدت الدار بقول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، فمتى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية، وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } [البقرة: 184]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز لكل مسافر سواء بالطائرة أو بالقطار أو بالسيارة القصر والجمع في الصلاة إذا توافرت شروط ذلك حتى ولو ظل على هذا الحال فترة من الزمن.وأضاف الدكتور مجدي عاشور، في "دقيقة فقهية" خلال إجابته عن سؤال يقول صاحبه: "ما حكم صوم وصلاة من يعمل في مجال الطيران؟"، أن الصحابة قصروا في صلاتهم خلال ترحالهم إلى قارة آسيا والتي ظلت 6 أو 8 أشهر، وعلى ذلك فكل من يعمل في مجال الترحال عليه التمتع بالقصر والجمع في الصلاة، وإذا أقام في المكان فليتم الصلاة في مواقيتها.وأوضح أن الذى يعمل فى السكة الحديد كسائق القطار أو من يعمل فى الطيران له التمتع بهذه الرخصة مادام مسافر فإذا أقام فعليه أن يتم صلواته ويفصل بينها فى مواقيتها.وتابع: "إن للمسافر الحق في جمع وقصر الصلاة 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، وهذا مذهب الجمهور من العلماء".قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة في الطائرة حال السفر فيه خلاف عند بعض الفقهاء، فهناك من يرى أن الصلاة في الطائرة غير صحيحة.وأضاف الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال "كيفية الصلاة في الطائرة حال السفر، وهل تجوز؟"، أن الشافعية لا يرون الصلاة فى الطائرة صحيحة لأنهم لا يقيسون الهواء على الأرض، فلو كان فى البحر فيقيس البحر على اليابسة لكن لا يصح أن يقيس الهواء على اليابسة، مُشيرًا إلى أن من استطاع أن يصلي، وكان هناك مكان ليصلي فيه ويؤدي الصلاة كما هي بركوعها وسجودها فيمكنه أن يصلى بناءً على من أجاز ذلك.وتابع: "إن استطعت أن تصليها وأنت جالس فى الطائرة فلا مانع ولكن الأحوط أن تصليها بعد أن تصل للبلد الذاهب إليها بحقها كما فرضها الله".