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أخبار البلد

الطويان: وسائل التواصل الاجتماعي أداة فاعلة في الدبلوماسية الرقمية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:18 م
منتدى مسك للإعلام
منتدى مسك للإعلام
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على صالح- عدسة هدير عبده
أكد محمد الطويان مدير مركز الاعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية خلال كلمته في منتدى مسك للإعلام أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت أحد الأدوات الفاعلة في الدبلوماسية ممثلة في الدبلوماسية الرقمية التي تأخذ على عاتقها التواصل مع الآخرين سواء من السعوديين المتواجدين خارج المملكة أو مع مواطني الدول التي تتواجد بها سفارات المملكة.

وأوضح الطويان أن المهمة الرئيسية للمركز هي توصيل الرسالة الدبلوماسية السعودية إلى الداخل والخارج بلغة بسيطة وسهلة يفهمها المتلقي العادي لتكون جزءا من التأثير الدبلوماسي أو القوة الناعمة للدولة.
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