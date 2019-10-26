الطويان: وسائل التواصل الاجتماعي أداة فاعلة في الدبلوماسية الرقمية

أكد محمد الطويان مدير مركز الاعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية خلال كلمته في منتدى مسك للإعلام أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت أحد الأدوات الفاعلة في الدبلوماسية ممثلة في الدبلوماسية الرقمية التي تأخذ على عاتقها التواصل مع الآخرين سواء من السعوديين المتواجدين خارج المملكة أو مع مواطني الدول التي تتواجد بها سفارات المملكة.



