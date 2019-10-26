النقض تلغي الإعدام للمتهمين في التعدي على كمين الخصوص

قررت محكمة النقض، قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم من الإعدام إلى المؤبد ومن المؤبد إلى 15 سنة للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتعدي على كمين الخصوص.



وكانت محكمة جنايات القاهرة،قد قضت بأحكام تتراوح ما بين الإعدام والمشدد للمتهمين فى قضية التعدي على كمين شرطة الخصوص.



وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين فى 2016 أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.



واستهدفت هذه الجماعة الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

