Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
حكم الترجي بالنبي
حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة
Advertisements
يارا زكريا
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الترجي أو تأكيدُ الكلام بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم- وآل البيت وغيرُ ذلك مما لا يُقصد به حقيقة الحلف هو أمرٌ مشروعٌ ولا حرج فيه.

وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ماحكم الترجي بالنبى وآل البيت والكعبة»، أن الترجي بالنبى – صلى الله عليه وسلم- ليس من الحلف، وإنما هو من المناشدة وسؤال الناس بعضهم بعضًا بما هو عزيز عليهم؛ فقد قال – تعالى-:«وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا»، ( سورة النساء: الآية1).

وتابعت أن تأكيد الكلام بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف لا ينبغي أن يُمنَع بالأدلة التي ظاهرها يُحَرِّمُ الحلف بغير الله، بل هو أمر جائزٌ لا حرج فيه؛ لما ورد في كلام النبي وكلام الصحابة الكرام.

واستشهدت بما رواه مسلم في "صحيحه" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وآله وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهْ؛ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ».

و استدلت أيضًا بما روى عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه- في حديث الرجل النجدي الذي سأل النبي عن الإسلام، وفي آخره.. قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ».

وأكدت على أنه لا يجوز للعاقل أن يتهم إخوانه بالكفر والشرك، فيدخل بذلك في وعيد قوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-.

واختتمت بأن الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع كالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والإسلام والكعبة فلا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه، وإنما مَنَعَه مَنْ مَنَعَه مِنَ العلماء أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله، وأجازه من أجازه كالإمام أحمد في إجازته الحلف بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم-.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز الاستعاذة أثناء الصلاة لمقاومة السرحان ؟ .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف طقس المرحلة المقبلة.. وتحذر من أمطار غزيرة وثلجية في هذا الموعد.. فيديو

الاتنين صوتهم وحش.. هجوم ناري من هانى شاكر على أغاني محمد رمضان وحمو بيكا.. ماذا قال

السجن والزواج بأخرى.. 9 حالات يحق للمرأة فيها طلب الطلاق بقانون الأزهر للأحوال الشخصية

بقيادة ميتشو.. قرار جديد من الجهاز الفني للزمالك

بالصورة | وزير الخارجية الألماني يحرج نظيره التركي.. ويرفض مصافحته

إسعاد يونس تثير الجدل بصورة مع ليونارد دي كابريو

Advertisements

تستحق ضرب الجزمة | ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحى بعد إهانتها

بسبب مرض ابنته | عصام الحضرى يشعل السوشيال ميديا .. تفاصيل

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

العروسة دي امي.. شاهد.. أحدث ظهور لكريم وأحمد فهمي مع أمهما

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

هنا الزاهد: زيزي صديقتي المفضلة.. وأحمد فهمي يقبل صديقة زوجته .. فيديو

الاتنين صوتهم وحش.. هجوم ناري من هانى شاكر على أغاني محمد رمضان وحمو بيكا.. ماذا قال

9 قرارات تصعيدية لتجاوزاته.. نقابة الصحفيين تقدم مذكرة للبرلمان وتدرس حجب اسم وصورة مرتضى منصور

عودة الطير المهاجر | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه