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ثقافة

"شعراء ضد التطرف" لقاء أدبي بثقافة الإسكندرية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة لقاء أدبيا بعنوان "شعراء ضد التطرف" بقصر ثقافة مصطفى كامل، ضمن نشاط إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، بحضور الشاعرين صادق أمين ومحمود زكريا، تناولا خلاله مصطلح الارهاب ودور الشعراء وممثلي القوى الناعمة لمواجهة الإرهاب الفكري الذي يعد من أخطر أنواع الارهاب واعلاهم درجة في التخويف، تلى ذلك إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية منها الدم على الأسفلت لمنال شيخ العرب، بيتنا لأحمد صادق أمين، اثبت وجودك لعيد أبو حجة.

نظم قصر ثقافة الشاطبي أمسية أدبية بعنوان أبطال من زمن أكتوبر، أدارها الشاعر ياسين جابر، تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية في حب مصر، وفي قصر ثقافة برج العرب عقد نادي الأدب اللقاء الأسبوعي، تضمن مناقشة أعمال الأعضاء، كما تجدد اللقاء مع جلسات التخاطب، قامت خلالها مسئول التمكين الثقافي بعمل تقييم لغة لطفلين وقراءة بعض القصص وتسميعهم أصوات الحيوانات لمحاولة تقليدها، كما تم عرض فيديوهات عن أنواع الفواكه لزيادة التواصل البصري.
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