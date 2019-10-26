تلقى تمويلا.. حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم "م.ب" 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بالانضمام لجماعة إرهابية.



وأسندت النيابة للمتهم اتهامات تتعلق بالانضمام ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

