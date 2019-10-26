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رياضة

الاتحاد الآسيوي: حزمة تعديلات على دوري أبطال وكأس آسيا للسيدات.. تفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:34 م
الاتحاد الآسيوي لكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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يسرى غازى
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت عن إجراء حزمة تغييرات على بطولتي دوري أبطال آسيا رجال وكأس آسيا للسيدات وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي في مدينة دا نانج بـ فيتنام.

وعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الثاني للدورة 2019 ـ 2023 اليوم برئاسة سعود المهندي النائب الأقدم لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضو مجلس الاتحاد الدولي بسبب غياب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد.

وأعلن الاتحاد عن التعديلات الجديدة عبر موقعه على الإنترنت موضحا أنه اعتبارا من عام 2021 سيتم توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 فريقا.

وسيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، للعمل على تعزيز مكانة البطولة التي تعتبر ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم على أن يتم توسيع البطولة دون عمل أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل ستة اتحادات وطنية.

وأعلن الاتحاد الآسيوى أنه سيتم توسيع بطولة كأس آسيا للسيدات اعتبارا من نسخة عام 2022، بحيث تضم 12 منتخبا، علما بأن نسخة 2018 في الأردن شهدت مشاركة ثمانية منتخبات فقط.

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