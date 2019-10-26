Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أسوأ واحد هو عارف نفسه| رانيا يوسف مصدومة من أزواجها الثلاثة فماذا قالت؟ | شاهد

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:45 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
Advertisements
سيد احمد
نشرت صفحة عرب ودد عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام فيديو للفنانة رانيا يوسف.

وتحدثت رانيا يوسف عن ازواجها الثلاثة قائلة " هو الحقيقة التلاتة نسياهم ومش عاوزة افتكرهم، مضيفة "احسن واحد فى ازواجى هو الاخير مهندس طارق عزب وأسوأ واحد هو عارف نفسه بقى".

وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف تنشر البوستر الرسمي لمسلسل مملكة إبليس

رانيا يوسف تكشف أكثر صفة تحبها في الرجل

سؤال محرج لـ رانيا يوسف.. والأخيرة ترد: مبفكرشى في الجواز.. شاهد

رانيا يوسف عن مينا مسعود: رافع راسنا بره زي محمد صلاح

وفاة رانيا يوسف.. أول رد من الفنانة على الشائعة

رانيا يوسف عن زواجها مرة أخرى: كلهم مصطفى أبو تورتة

ترشيحاتنا

بعد موجة الأمطار.. تحرك عاجل من البرلمان بسبب حوادث الصعق الكهربائي

الإعصار ميديكين قادم.. مصر وفلسطين وإسرائيل يستعدون للعاصفة المدرية

بعد فقدان جزء من وزنها.. أحلام تستعرض رشاقتها بـ سالوبيت جينز.. صور

بميزات تفوق آيفون.. سامسونج تطلق الهاتف الأفضل على الإطلاق

لماذا أطلق المصريون على عاصفة ميديكين اسم إعصار عصمت؟

الامتناع عن المعاشرة الجنسية 4 أشهر .. حالات يحق للمرأة فيها الطلاق بـ قانون الأزهر للأحوال الشخصية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. غيوم فى سماء القاهرة وتوقف سقوط الأمطار

محمد حماقي يشعل احتفالية تيسير زواج الفتيات بـ واحدة واحدة مع أحمد حلمي.. صور

أنيقة وعصرية.. 20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها