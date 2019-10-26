أسوأ واحد هو عارف نفسه| رانيا يوسف مصدومة من أزواجها الثلاثة فماذا قالت؟ | شاهد





نشرت صفحة عرب ودد عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام فيديو للفنانة رانيا يوسف.وتحدثت رانيا يوسف عن ازواجها الثلاثة قائلة " هو الحقيقة التلاتة نسياهم ومش عاوزة افتكرهم، مضيفة "احسن واحد فى ازواجى هو الاخير مهندس طارق عزب وأسوأ واحد هو عارف نفسه بقى".وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.