لجنة إيراد النيل: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول ونستعد لنوة المكنسة

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور/ محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وايضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له





واستعرضت اللجنة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر .

وأعلنت أجهزة الوزارة حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم السيول واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع النوة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة ولم ترد اية شكاوى الا فى اطار محدود وتم اتخاذ القرارات اللازمة الفورية في حينها لحل تلك الشكاوى وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة فى المحافظات ووزارات الكهرباء والإسكان والداخلية وأيضا قطاع الأزمات بمجلس الوزراء.





وأكدت اللجنة ان الاستعداد للنوات القادمة وخصوصا نوة المكنسة يجرى على قدم وساق من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وسحب المياه الزائدة فى الأراضى الزراعية.

جدير بالذكر أن الفيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس ثم إزداد حتى أكتوبر وتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياة بالشكل الامثل وجارى متابعة الوارد على مدار الساعة وايضا رصد الأمطار بمنابع النيل مع الاشارة الى ان الحالة العامة للفيضان بدأت فى الانحسار وبدأت التصرفات فى العودة الى معدلات مقبولة فى أعالى النيل.



