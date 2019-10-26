بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن تدخله في المظاهرات

أكد الجيش اللبناني، في بيان، مساء السبت، وقوع جرحى في اشتباكات البداوي شمال لبنان، وقال إن قواته تعرضت للرشق بالحجارة هناك. وأشار البيان إلى أنه تدخل في البداوي لفض خلاف بين محتجين ومواطنين.



وإلى ذلك، حذر تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري من وضع المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الجيش والأمن.



وكان الجيش اللبناني بدأ، السبت، عمليات متفرقة لفتح الطرقات العامة التي يغلقها المحتجون منذ عدة أيام.



وسقط عدد من الجرحى، مساء السبت، في منطقة البداوي بشمال لبنان خلال فتح الجيش للطريق السريع الرابط بين طرابلس وعكار.



واستخدم الجيش الغاز المسيل للدموع لفتح هذا الطريق الأساسي في شمال لبنان، بينما سُمع إطلاق نار كثيف أثناء تدخل الجيش. وتأكّد عدم وقوع قتلى خلال فتح طريق الشمال. وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات إلى منطقة البداوي إثر المناوشات.



وكان مصدر عسكري قال لـصحيفة "النهار" إنّ سيارتين اشتبكتا مع متظاهرين في البداوي، فتدخّل الجيش، بعدما تمّ رشقه بالحجارة، مما اضطره إلى إطلاق الرصاص المطّاط في الجوّ، بعد سقوط 5 جرحى في صفوفه.