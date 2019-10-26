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حوادث

مصدر أمنى يجيب.. اعرف مكان ثاني جلسات محاكمة قتلة ضحية الشهامة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:29 م
مروة فاضل
اعلن مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أنه سيتم عقد ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل ضحية الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحكمة شبين الكوم الجزئية.

واضاف، أنه لا صحة لما تردد عن نقل مكان المحاكمة الي محكمة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، موضحا أن المديرية ستدفع بتشكيلات أمنية وقوات من الأمن المركزى وسيارات الإطفاء والحماية المدنية مع غلق الشوارع المؤدية للمحكمة لزيادة التأمين.

وتابع، ان المحكمة ستشهد تأمينات مكثفة لمنع نشوب مظاهرات عنف ولمنع التجمعات لإثارة الفوضي.

يذكر أن غدا هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه
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