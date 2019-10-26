عزة مصطفى تفضح كذب الهارب محمد علي .. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن المقاول الهارب محمد علي في إسبانيا قام بتكذيب نفسه بعد ظهوره في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي».



وأضافت، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن محمد علي كشف أنه مستمر في الهرب على مدار الأسبوعين الماضيين بعد تتبعه عدد من الضباط وأشخاص آخرين من أجل قتله قائلا: «أنا مطارد أنا بجري وبهرب .. رقبتي في الحكومة الإسبانية وانا بقالي أسبوعين بهرب بعد نشر أول فيديو».



وكشفت الإعلامية عزة مصطفى، أنه طبقا لما قاله محمد علي أنه يهرب من الجميع حتى لا يتعرض للقتل فكيف تم العثور عليه من جانب مسئولي هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وتم إجراء اللقاء التلفزيوني معه.



وتساءلت الإعلامية عزة مصطفى عن مكان تصوير اللقاء التلفزيوني مع محمد علي في الـ «بي بي سي» هل تم في إسبانيا أم لندن.