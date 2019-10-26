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رياضة

كهربا يكذب الجميع بشأن صورته بـ تيشيرت الأهلي.. اعرف الحكاية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:02 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
نفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الفيس البرتغالي ومنتخب مصر، كل ما تردد عن نشر صورته على أي حساب شخصي له مع حسام البدري المدير الفني للفراعنة وهو يرتدي قميص المارد الأحمر.

وشارك كهربا جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمع بينه وبين حسام البدري وهو مُرتدٍ قميص الأهلي ولكن هذه المرة علق عليها بشكل مختلف قائلا: "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسئولا عنها أو عمّا ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك.

جدير بالذكر أنه تردد بعض الأخبار عن انتشار صور لكهربا عقب انضمامه إلى قائمة منتخب مصر، ولكن عبر صفحات مزيفة باسم اللاعب.
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