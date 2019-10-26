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حوادث

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:04 م
محمود شاهين ضحية
محمود شاهين ضحية الصعق بالكهرباء فى الدقهلية
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همت الحسينى
ابنى الوحيد مات .. نور عينى وقلبى راح منى يا ناس ده كان ابنى وأخويا وكل حاجة ابوه مات وهو اللى كان شايل همى فى كل حاجة.. بهذه العبارات المؤلمة صرخت والدة الشاب المتوفى محمود شاهين الذى لقى مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب مياه الأمطار فى الدقهلية أثناء سيره بجوار عمود إنارة .

انهارت أمينة رمضان والدة الشاب المتوفى وارتدت الملابس السوداء وودعته الى مثواه الأخير بالبكاء والعويل عليه وتعالت صرخات الأم أثناء تشييع جنازة ابنها قائلة : كده يا قلب امك هتسيبنى لمين بعدك خدنى معاك تقول الأم : محمود هو ابنى الوحيد ماليش غيره ده كل حياتى .. وظلت تنادى عليه فى مشهد ابكى الجميع.

يقول أحمد محمد أحد جيران المتوفى : محمود كان قمة فى الاخلاق كان إنسانا بمعنى الكلمة يخدم الفقراء ويشارك فى الجمعيات الخيرية ويساهم بأمواله قدر المستطاع لمساعدة كل محتاج أحبه أبناء قرية دماص فقد كان مثالا للشاب الطيب الخلوق المحبوب من الجميع".

ويضيف محمد سعد أحد أصدقائه :والد محمود الله يرحمه توفى أكتوبر الماضي وتوفى محمود فى نفس الشهر فاجعة كبيرة اصابتنا برحيله مضيفا مش متخيل انه راح كده ده كان لسه خاطب كان عاوز يفرح امه لأنه ابنها الوحيد وكانت فرحة والدته كببرة اوى اول فرحة بعد موت امه يا حبيبى يا غالى فى الجنة ونعيمها"

وخرج الجثمان من مسجد الرحمه بالقرية فى مشهد جنائزي مهيب وسط بكاء من والدته وأقاربه وزملائه وأهالى القرية.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية دماص التابعة للمركز يفيد بمصرع شاب يدعى محمود محمد شاهبن ٢٣ عاما صعقا بالكهرباء أثناء مروره بجوار عمود انارة بسبب الامطار الشديدة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.
محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة
محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة
محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة
محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة
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