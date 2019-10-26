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ديني

كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر.. قراءة 3 آيات قبل النوم توقظك لأدائها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:58 م
كيف أستيقظ لصلاة
كيف أستيقظ لصلاة الفجر
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عبد الرحمن محمد
كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر سؤال يبحث عنه الكثير لأداء صلاة الفجر في وقتها حتى ينال بركتها وثوابها ، وكيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر تأتي بحسن التوكل على الله والنيه الصادقة والعزم وبشدة على ادائها في وقتها ، وعليك بالدعاء والإلحاح الى الله حتى يوقظك لصلاة الفجر، ولكي تحقق كيفية االاستيقاظ لصلاة الفجر يجب عليك النوم مبكرا وترديد أذكارالمساء والنوم على الجانب الأيمن ، واعلم ان الاستيقاظ لصلاة الفجر في جماعة يجعلك في ذمة الله حتى تمسي ، ومن كان في ذمة الله لا يصيبه مكروها أبدا.

كيف استيقظ لصلاة الفجر 

قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الأفضل فى القيام لصلاة الفجر هو القيام مسرعا عند الاستيقاظ وعدم الإنصياع لوساوس الشيطان وغلق المنبه، وبعدها يتثاقل عليها النوم بطريقة عجيبة ولا تستيقظ إلا فى الصباح.

وأضاف فخر، في فتوى له أن القيام والجلوس على سرير النوم، فى وقت صلاة الفجر بشكل سريع يذهب النوم ووساوس الشيطان، ومن ثم يتوجه المرء للوضوء والصلاة ويعود للنوم مرة أخرى.

واستشهد أمين الفتوى بما رود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

3 آيات قراءتها تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الإنسان اللجوء إلى الله تعالى لأن الله أمرنا بالطاعة ، والتوفيق بيده وحده، ويجب علينا النوم مبكرًا وقراءة خواتيم سورة الكهف اخر 3 آيات حيث ذكر العلماء أنها مجربه فى الاستيقاظ لصلاة الفجر، فالنية الصادقة تساعدك على القيام لصلاة الفجر فالله سبحانه وتعالى يعطيكِ الثواب حتى ولو لم تستطع القيام".

كيف أستيقظ لصلاة الفجر

بينما أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم وتطرح البركة في الرزق، لافتًا إلى أن أثقل صلاتين على المنافقين هما العشاء والفجر.

وأضاف خلال إجابته عن سؤال شخص يقول: "أحاول جاهدًا الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها أو في جماعة ولكني لا استطيع فأصليها في الصباح الساعة السابعة أو الثامنة، فهل علي ذنب؟"، قائلًا "ليس عليك شيء طالما أنك تحاول ولا تستطيع ولكن هذا لا يعني التقليل من أهمية صلاة الفجر في جماعة وفي وقتها ولكن شأنك شأن قطاع كبير من الناس، حيث كان هناك بعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم نفس شأنك وكانوا يشتكون للنبي هذه الآفة فكان يقول لهم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها وقت تذكرها"، ولم يقل لهم أنت تارك للصلاة أو أي شيء من هذا القبيل.

وأوضح "ممدوح"، أن الذنب عليك إذا كنت ساهرا حتى قبل الفجر بدقائق أو سمعت الأذان وخلدت للنوم فهنا يأثم بترك الصلاة في وقتها وفي جماعة أما إذا كنت تنام مبكرا ولا تستطيع فلا بأس.

كيف استيقظ لصلاة الفجر

وسألت سيدة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال أحد الدروس الدينية قائلة : " أواظب على الصلوات في اوقاتها ونظرا لطبيعة عملي وشغل المنزل لا استطيع الاستيقاظ لصلاة الفجر . وأشعر بضيق شديد بسبب ذلك فماذا افعل" ؟

رد المفتي السابق قائلا : واظبي على قراءة آخر أربع آيات في سورة الكهف يوميا قبل النوم من قوله تعالى : " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .صدق الله العظيم.

وأضاف المفتي السابق عليكِ ان تعقدي النية بإخلاص وعزيمة للاستيقاظ لصلاة الفجر فستجدين فارقا كبيرا بإذن الله تعالى.

فضائل صلاتي الفجر والعشاء في جماعة

1- تمنح صلاتا الفجر والعشاء المسلم في الآخرة نورًا تامًا.
2- أجر صلاتي الفجر والعشاء في جماعة كأجر قيام الليل.
3- المحافظة على صلاتي الفجر والعصر تدخل الجنة.
4- استجابة الدعاء وبركة في الرزق.
5- يحصل مَنْ يصلى الفجر ويذكر الله حتى الشروق على أجر «حجة وعمرة»
6- صلاة الصبح تجعل النفس طيبة نشيطة
7- صلاتي الفجر والعشاء من علامات الإيمان
8- صلاة الصبح تجعل المسلم في ذمة الله.
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