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حوادث

المتهم أطلق عليه الرصاص.. مقتل سائق في مشاجرة بسبب أولوية المرور بـ شبرا الخيمة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:02 م
اطلاق نار
اطلاق نار
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إبراهيم الهوارى
أطلق سائق الرصاص من فرد خرطوش على آخران في شبرا الخيمة خلال مشاجرة بينهما بسبب أولوية المرور في الشارع أثناء قيادة كل منهم سيارة فأصيب أحدهما وتوفى الآخر وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ناصر العام وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفٍ ومصاب بدائرة قسم ثانِ على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول سائقين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ومصابين برش خرطوش وأحدهما توفى متأثرًا بإصابته وطرف ثانى سائق سبق اتهامه في 5 قضايا سلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه وهروب من المراقبة ومخدرات. 

وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والطرف الثاني على أولوية المرور بالسيارات قيادة كل منهما تطورت إلى مشاجرة أطلق على أثرها الطرف الثانى النار من عيار فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنها وفاة المجني عليه وإصابة الآخر وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش وتولت النيابة التحقيق.
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