شخصية اليوم في علم الأرقام.. تاريخ ميلادك يقول لديك أفكار طموحة

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



إذا كنت مولودا في يوم 27 أكتوبر فإن ذلك يعني فإن ذلك يعني أنك معتد بنفسك ولديك أفكار أصيلة، وتهدف لمشروعات طموحة. أنت أيضا ملهم ولديك طاقة وإصرار، تنجز بطريقة مبهرة، ولا تطمئن إلا إذا كنت تمسك بكل الخيوط في يديك



نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام ٢٠١٩ يحمل أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

