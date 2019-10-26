5 فى مهمة غير مشروعة.. القصة الكاملة لقتل عاملة فى كافيه بـ الجيزة بعد 8 شهور جواز عرفى

رغم كل اللى حصل وانفصالى عنها بس كنت بحبها ومقدرش استغنى عنها ومش عارف عملت كده ازاى وموتها .. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل طليقته العرفى بمساعدة أصدقائه اعترافاته فى التحقيقات ومحضر التحريات .



وأضاف المتهم الى وجود علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها نشأت عقب طلاقها من زوجها الأول وانتهت إلى زواجه منها عرفيًا لمدة 8 أشهر حيث استأجر لها شقة، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين بدأت الخلافات بينهما، قامت على أثرها بترك المنزل ورفضت العودة إليه فطلب منها إنهاء تلك الخلافات لكنها رفضت الأمر الذي أثار حفيظته، ودفعه إلى عقد العزم على الانتقام منها وقتلها.



وتابع المتهم في سبيل ذلك استعان بأحد اصدقائه حيث اتفقا سويًا على ادعائه صفة رجل ثري عربي، ثم استأجر صديقهما الثالث ، سيارة عقب اتفاقهما معه على تقمص صفة سائق السيارة، والذي توجه رفقة الثاني إلى الكافية محل عمل المجني عليها بمنطقة المهندسين بالجيزة، والذي طلب منها التوجه صحبته للتعارف وشراء بعض الملابس لها.



وأضاف المتهم انه حال سيرهم بالسيارة باحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم ثانِ شبرا الخيمة، توقفا بحجة حدوث عطل مفاجئ بالسيارة، وفي أثناء ذلك حضر اصدقائى واستقل كلاهما السيارة، واستكمل الثالث القيادة، وكبلها الثاني والرابع ثم صعدوا جميعًا إلى الشقة المستأجرة طرف الأول، والذي تحدث معها لمحاولة إقناعها بإنهاء الخلافات بينهما والعودة إليه، وفي أثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما لرفضها طلبه، أجهزوا على أثرها عليها، وكتم نفسها وخنقها حتى فارقت الحياة



وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل ملقاة ومكبلة في مياه ترعة الشرقاوية بشبين القناطر، حيث تبين أن وراء الحادث 5 باعة متجولين، بينهم ربة منزل، ساعدوا زوج المجني عليها العرفي في التخلص منها بعد رفضها العودة له عقب طلاقهما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.



تلقى المقدم أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بشأن العثور على جثة "ش. م. ع"، 20 عاما، ربة منزل، بمياه ترعة الشرقاوية، بناحية المريج دائرة المركز، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



أخطر اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، حيث تمكن رجال المباحث من التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة هم "محمد. م. ح"، بائع ملابس متجول، و"مصطفى. خ. م"، بائع ملابس متجول، و"أحمد. ص. ا"، بائع ملابس متجول، و"محمد. س. م"، بائع ملابس متجول، و"آية. م. م"، ربة منزل تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

