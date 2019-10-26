Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

5 فى مهمة غير مشروعة.. القصة الكاملة لقتل عاملة فى كافيه بـ الجيزة بعد 8 شهور جواز عرفى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:49 م
قتل
قتل
Advertisements
إبراهيم الهوارى
رغم كل اللى حصل وانفصالى عنها بس كنت بحبها ومقدرش استغنى عنها ومش عارف عملت كده ازاى وموتها .. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل طليقته العرفى بمساعدة أصدقائه اعترافاته فى التحقيقات ومحضر التحريات .

وأضاف المتهم الى وجود علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها نشأت عقب طلاقها من زوجها الأول وانتهت إلى زواجه منها عرفيًا لمدة 8 أشهر حيث استأجر لها شقة، إلا أنه خلال الشهرين الماضيين بدأت الخلافات بينهما، قامت على أثرها بترك المنزل ورفضت العودة إليه فطلب منها إنهاء تلك الخلافات لكنها رفضت الأمر الذي أثار حفيظته، ودفعه إلى عقد العزم على الانتقام منها وقتلها.

وتابع المتهم في سبيل ذلك استعان بأحد اصدقائه حيث اتفقا سويًا على ادعائه صفة رجل ثري عربي، ثم استأجر صديقهما الثالث ، سيارة عقب اتفاقهما معه على تقمص صفة سائق السيارة، والذي توجه رفقة الثاني إلى الكافية محل عمل المجني عليها بمنطقة المهندسين بالجيزة، والذي طلب منها التوجه صحبته للتعارف وشراء بعض الملابس لها.

وأضاف المتهم انه حال سيرهم بالسيارة باحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم ثانِ شبرا الخيمة، توقفا بحجة حدوث عطل مفاجئ بالسيارة، وفي أثناء ذلك حضر اصدقائى واستقل كلاهما السيارة، واستكمل الثالث القيادة، وكبلها الثاني والرابع ثم صعدوا جميعًا إلى الشقة المستأجرة طرف الأول، والذي تحدث معها لمحاولة إقناعها بإنهاء الخلافات بينهما والعودة إليه، وفي أثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما لرفضها طلبه، أجهزوا على أثرها عليها، وكتم نفسها وخنقها حتى فارقت الحياة

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل ملقاة ومكبلة في مياه ترعة الشرقاوية بشبين القناطر، حيث تبين أن وراء الحادث 5 باعة متجولين، بينهم ربة منزل، ساعدوا زوج المجني عليها العرفي في التخلص منها بعد رفضها العودة له عقب طلاقهما تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.

تلقى المقدم أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بشأن العثور على جثة "ش. م. ع"، 20 عاما، ربة منزل، بمياه ترعة الشرقاوية، بناحية المريج دائرة المركز، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

أخطر اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، حيث تمكن رجال المباحث من التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة هم "محمد. م. ح"، بائع ملابس متجول، و"مصطفى. خ. م"، بائع ملابس متجول، و"أحمد. ص. ا"، بائع ملابس متجول، و"محمد. س. م"، بائع ملابس متجول، و"آية. م. م"، ربة منزل تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب سلم.. بائع يمزق جسد عامل بسيخ حديد فى القليوبية

ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبية

ترشيحاتنا

ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبية

الجواز عمل عمايله.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بـ اطلالة جديدة

رد صادم من رانيا يوسف عن علاقتها بـ نادية الجندي .. فيديو

أحمد موسى: لولا هذا الأمر لحدثت كارثة بسبب الموجة الأخيرة للطقس .. فيديو

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن المحترفين

اللي يلعب معنا يستحمل .. أول طلب لـ تركي آل الشيخ من جماهير الأهلي بعد الصلح.. تفاصيل

Advertisements

تستحق ضرب الجزمة | ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحى بعد إهانتها

كارثة.. لحظة ابتلاع الارض لـ كويتي في حديقة منزله.. فيديو

طن مفروم .. الداخلية : مطعم شهير يبيع لحوم وحمام غير صالح وضبط مديره في مدينة نصر

تغريدة جديدة لأجل الأهلي | تركي ال الشيخ يوجه رسالة حب لجماهير المارد الأحمر

غرق سيارة نقل فى مخرات السيول بشمال سيناء.. شاهد

الجواز عمل عمايله.. هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا بـ اطلالة جديدة

ما علاقة سد النهضة.. لماذا اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا ضد آبي أحمد

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

غضب عارم في السودان | ماذا وجدت السلطات في زنزانة البشير | تفاصيل صادمة

ورقة عرفي ورجل خليجي .. القصة الكاملة لـ مقتل ربة منزل في القليوبية

انخفض ١٠ قروش.. الدولار يسجل أعلي هبوط له أمام الجنيه خلال أسبوع.. تفاصيل

تغيير مواعيد مباراة ليفربول وتوتنهام ودوري أبطال أوروبا.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود مات متكهرب قبل فرحه بشهور | مأساة أم فقدت ابنها الوحيد صعقا بسبب الأمطار فى الدقهلية .. القصة الكاملة

للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

شاهد | الصينيون العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفلون بـ أسبوع المياه