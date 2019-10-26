مديرة مركز الاستشعار عن بعد: نهاية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

قالت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم كانت نهاية حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وأن حدث اليوم سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وعلى بعض المناطق فى الدلتا وبحدة على وسط وشمال سيناء وأدي ذلك إلى حدوث سيول فى مدينة العريش.





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهئية الأرصاد الجوية خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن بداية من غدا سيكون هناك تحسن واضح فى الأحوال الجوية وأن درجات الحرارة ستعود فى الارتفاع مرة أخري.





وأوضحت الدكتورة إيمان، أنه سوف تزداد فترات سطوع الشمس على جميع أنحاء الجمهورية باستثناء سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، مشيرا إلى ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ولكن هذه الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية التى يفعلها المواطنين وأن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا حتي تعود إلى طبيعتها مرة أخرى.



