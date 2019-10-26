أنا آسف وأخوك الصغير.. حمو بيكا يظهر على الهواء ويوجه رسالة إلى هانى شاكر .. شاهد

تقدم المطرب الشعبى حمو بيكا، إلى نقيب الموسقيين هانى شاكر بالاعتذار عما بدر منه بعد اقتحامه نقابة الموسيقيين.



وتابع بيكا خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "أنا روحت النقابة عشان أخد تصريح أعمل بيه حفلة ولكنهم رفضوا والحقيقة أنا مش عارف السبب حتى لو انا مش بعرف أغنى بس أنا ليا جمهور بيسمعنى".



وأكمل:"انا عندى أغانى معدى الـ 140 مليون على اليوتيوب وفيه ناس بتسمعنى حتى لو أنا صوتى وحش، وأنا أخوك الصغير وأنا آسف وسامحني .. وأنا معاية فريق عمل بياكل عيش".