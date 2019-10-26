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أخبار البلد

خلال احتفالية 100 ألف بهية.. تامر شوقي: حلمنا الاطمئنان على مليون سيدة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:29 م
تامر شوقي
تامر شوقي
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احمد قطب / عدسة : ايهاب اشرف

قال المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية خلال حفل #100 ألف_بهية :" منذ أربع سنوات كان أملنا أن نطمئن على 4000 سيدة فقط اما الان فقد تم والحمد لله الاطمئنان على 100 ألف سيدة، وما وصلنا إليه اليوم كان حلما وحلمنا القادم الاطمئنان على مليون بهية.

وأضاف المهندس ماجد حمدي عضو مجلس أمناء مستشفى بهية في كلمته : "النهاردة احنا جايين نشكر كل الناس بمناسبة إننا وصلنا لـ 100 الف بهية، احنا بنسمي نفسنا البوسطجية لأننا بنوَصل الخير للي محتاجه.. بهية النهاردة بتوعد كل الناس إن كل جنيه هيتدفع هيتم صرفه بأفضل طريقة حتى نعالج أكبر قدر ممكن من المحاربات، وكل سيدة تقصد بهية سوف يتم معاملتها أفضل معاملة إنسانية وطبية"
خلال احتفالية 100 ألف بهية.. تامر شوقي: حلمنا الاطمئنان على مليون سيدة
خلال احتفالية 100 ألف بهية.. تامر شوقي: حلمنا الاطمئنان على مليون سيدة
خلال احتفالية 100 ألف بهية.. تامر شوقي: حلمنا الاطمئنان على مليون سيدة
خلال احتفالية 100 ألف بهية.. تامر شوقي: حلمنا الاطمئنان على مليون سيدة
خلال احتفالية 100 ألف بهية.. تامر شوقي: حلمنا الاطمئنان على مليون سيدة
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