خلال احتفالية 100 ألف بهية.. تامر شوقي: حلمنا الاطمئنان على مليون سيدة





قال المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية خلال حفل #100 ألف_بهية :" منذ أربع سنوات كان أملنا أن نطمئن على 4000 سيدة فقط اما الان فقد تم والحمد لله الاطمئنان على 100 ألف سيدة، وما وصلنا إليه اليوم كان حلما وحلمنا القادم الاطمئنان على مليون بهية.



